Clementina Martínez Lema

(Viuda de Luis do Cristobo de Chorente)

Falleció el 3 de marzo, a los 89 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, miércoles día 4 a las seis menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Julián de Moraime. Tanatorio de Muxía, velador nº 3.

Moraime, 4 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños