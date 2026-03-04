José Antonio Caamaño Fernández

(Berberecho)

Falleció el día 2 de marzo de 2026, a los 63 años de edad confortado con los AA.EE. l D.E.P. l

Su familia. ruega unha oración por el eterno descanso de su alma. Conducción, hoy miércoles, día 4, a las cinco y cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral en Muros de San Pedro, a continuación, sepultura en el cementerio Municipal de La Atalaya. Tanatorio de Serres Polígono de Ventín. Velador nº 2.

Muros, 4 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños