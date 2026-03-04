Mi cuenta

Diario de Ferrol

María Souto Calvo

(Viuda de Jesús López Martínez) (Vecina del lugar de Calvos - Rus)

 Falleció a los 93 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales.

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de entierro que se celebrará hoy miércoles, con salida del tanatorio a las cuatro y cuarto de la tarde hacia la capilla y cementerio parroquiales de San José de Alborín. La familia anticipa las más expresivas gracias. Hogar funerario: Tanatorio Virxe Milagrosa (A Silva).

Rus (Carballo), 4 de marzo 2026 Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta