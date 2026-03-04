Mi cuenta

María Veneranda Graíño Castro

(Viuda de Rogelio Díaz Hortas “O Carrañolo”) 

Falleció el día 2 de marzo de 2026, a los 96 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy miércoles, día 4, a las tres y cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Brens y sepelio a continuación en el cementerio vecinal de dicha parroquia. Tanatorio A Xunqueira: Velador nº 4. O Son, nº 68.

Cee, 4 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños