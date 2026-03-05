Mi cuenta

Amelia Pedreira Mallo

(Melia do Formigueiro, viuda de Basilio Pérez Sánchez)

Falleció ayer, a los 92 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy jueves, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Santiago de Vilaño – A Laracha. Tanatorio de Laracha: Velador nº 1. C/ Gándara, nº 1 - A Laracha.Tel. 981 605 858 (pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com).

Vilaño (A Laracha), 5 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños