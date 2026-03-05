Mi cuenta

Manuel Iglesias Míguez

(Manolo de Jaime, natural de Rabal de Arriba - Gonzar, vecino de Rúa San Pedro - Santiago)

Falleció el día de ayer, a los 101 años de edad, acompañado de su familia. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy, jueves. La salida del complejo funerario Apóstol se efectuará a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente y entierro a las cinco y media en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Gonzar. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias. Complejo Funerario Apóstol Santiago, sala “Cervantes”.

Gonzar (O Pino), 5 de marzo de 2026 Funeraria San Xulián