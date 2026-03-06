Dolores Ordóñez Pose

(Lola de Barizo) (Viuda de Ignacio Rois Garrido)

Falleció ayer, a los 97 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy viernes, con salida del tanatorio a las tres de la tarde al cementerio parroquial de Malpica. Funeral a las cuatro menos cuarto de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Malpica. Nota: La conducción al cementerio será a marcha rápida. Tanatorio de Malpica: Velador nº 2. C/ A Camuza, nº 31 (Malpica).

Malpica de Bergantiños, 6 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños