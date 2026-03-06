Mi cuenta

José Antonio Amigo Rey

(Casa de José de Avelina)

Falleció el día 5 de marzo de 2026, a los 76 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy viernes, día 6 a las tres de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Julián de Moraime. Tanatorio de Muxía: Velador nº 3. C/ Virxen da Barca, nº 39.

Muxía, 6 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños