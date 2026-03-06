Mi cuenta

María Carmen Eiroa Graiño

(Viuda de Eduardo Alvarellos Fondo) 

Falleció ayer, a los los 75 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver hoy viernes con salida del tanatorio a las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Esteban de Cesullas (Cabana de Bergantiños). Tanatorio de Cabana: Velador nº 1.

Cesullas (Cabana de Bergantiños), 6 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños