Plácido Fernández Lorenzo
Falleció el día 6 de marzo, a los 85 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales.
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará hoy sábado, día 7 a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Cereo (Coristanco). A continuación recibirá sepultura en el Cementerio Parroquial; favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las seis y media de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 2.
Cereo (Coristanco), 7 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio