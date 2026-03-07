Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Plácido Fernández Lorenzo

Falleció el día 6 de marzo, a los 85 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará hoy sábado, día 7 a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Cereo (Coristanco). A continuación recibirá sepultura en el Cementerio Parroquial; favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las seis y media de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 2.

Cereo (Coristanco), 7 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio