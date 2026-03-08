Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Dolores Fondo Fondo

(Viuda de Maximino Villar Rey - Casa do Polaino de Anos) 

Falleció el día 6 de marzo, a los 90 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy domingo, día 8, a las cinco y media de la tarde, en la iglesia de San Esteban de Anos - Cabana de Bergantiños. A continuación, recibirá sepultura en el cementerio. La salida del tanatorio se efectuará a las cinco de la tarde. Tanatorio Costa de Baio, sala 2 . Pésames: tanatorios@gruposanantonio.es

Anos - Cabana de Bergantiños, 8 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio