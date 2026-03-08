Dolores Fondo Fondo
(Viuda de Maximino Villar Rey - Casa do Polaino de Anos)
Falleció el día 6 de marzo, a los 90 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy domingo, día 8, a las cinco y media de la tarde, en la iglesia de San Esteban de Anos - Cabana de Bergantiños. A continuación, recibirá sepultura en el cementerio. La salida del tanatorio se efectuará a las cinco de la tarde. Tanatorio Costa de Baio, sala 2 . Pésames: tanatorios@gruposanantonio.es
Anos - Cabana de Bergantiños, 8 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio