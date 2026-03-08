Manuel Barreiro Mesejo

Falleció anteayer, a los 95 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy domingo, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Sepelio, a continuación, en el cementerio parroquial de Santa María de Bértoa - Carballo. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4. Avda. Finisterre, nº 62 - Carballo - Tlfno. 981701505.

Carballo, 8 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños