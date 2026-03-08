Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Manuel Barreiro Mesejo

Falleció anteayer, a los 95 años de edad, confortado con los AA.EE.

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy domingo, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Sepelio, a continuación, en el cementerio parroquial de Santa María de Bértoa - Carballo. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4. Avda. Finisterre, nº 62 - Carballo - Tlfno. 981701505.

Carballo, 8 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños