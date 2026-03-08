Mi cuenta

Manuela Freijeiro Suárez

(Viuda de Antonio Cerviño Varela - Antonio Chilán - O zapateiro)

 Falleció el día de ayer, a los 84 años de edad, confortada con los AA.EE.

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy domingo, con salida del tanatorio a las seis de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Sepelio a continuación en el cementerio municipal de esta villa. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 3. Avd. Finisterre, Nº 62 - Carballo. Telf. 981701505. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Carballo, 8 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños