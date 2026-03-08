María Fraga Pombo

(Viuda de Eliseo Dubra Liñares - Vecina de Os Paraños - Villadabad)

Falleció el día de ayer, a los 91 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy, domingo. La salida del Tanatorio San Xulián de Tordoia se efectuará a las 3:30 de la tarde. Funeral y entierro en la iglesia y cementerio de San Cipriano de Villadabad - Tordoia. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Tordoia. Túmulo Nº.: 1.

Villadabad - Tordoia, 8 de marzo de 2026 Funeraria San Xulián