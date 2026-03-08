Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

María Fraga Pombo

(Viuda de Eliseo Dubra Liñares - Vecina de Os Paraños - Villadabad) 

Falleció el día de ayer, a los 91 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy, domingo. La salida del Tanatorio San Xulián de Tordoia se efectuará a las 3:30 de la tarde. Funeral y entierro en la iglesia y cementerio de San Cipriano de Villadabad - Tordoia. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Tordoia. Túmulo Nº.: 1.

Villadabad - Tordoia, 8 de marzo de 2026 Funeraria San Xulián