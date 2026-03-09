Carmine Credenza Pezzano
(Minucho)
Falleció el día 7 de marzo, a los 83 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente, se oficiará hoy lunes, día 9, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial Santiago Apóstol de Sísamo. A continuación recibirá sepultura en el cementerio parroquial. Favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cinco menos cuarto de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala 2.
Sísamo - Carballo, 9 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio