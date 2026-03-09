Delfino Abelenda Pérez
Falleció el día 8 de marzo, a los 83 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará hoy lunes, día 9, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol de Sísamo - Carballo. A continuación recibirá sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las seis menos cuarto de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala 4.
Sísamo - Carballo, 9 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio