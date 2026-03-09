Mi cuenta

Rosa Juana Suárez Santiago

(Rosa de Eloy - Viuda de Ramón Martínez Lemus)

Falleció el día 08 de marzo de 2026 a los 92 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy lunes, día 9, a las cuatro menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Jorge de Camariñas. Tanatorio Municipal Camariñas. Sala nº1.

Camariñas, 9 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños