Jesús Cotelo Cousillas

(Suso de Cotelo)

Falleció anteayer, a los 78 años de edad confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy martes, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Tirso de Cospindo. Tanatorio de Ponteceso: Velador nº 3. R/ Aduana s/n. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Cospindo (Ponteceso), 10 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños