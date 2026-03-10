Jesús Cotelo Cousillas
(Suso de Cotelo)
Falleció anteayer, a los 78 años de edad confortado con los AA.EE.
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy martes, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Tirso de Cospindo. Tanatorio de Ponteceso: Velador nº 3. R/ Aduana s/n. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com
Cospindo (Ponteceso), 10 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños