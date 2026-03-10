Mi cuenta

José Couto Remuiñán

(Vecino de Ramil - Rus)

Falleció ayer, a los 81 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy martes, con salida del tanatorio a las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio, a continuación, en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Rus (Carballo). Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4. Avda. Finisterre, nº 62 (Carballo).

Rus (Carballo), 10 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños