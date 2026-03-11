Laudelina de la Iglesia Carrillo

(Viuda de Ramón Vicente Vinet)

Falleció el día 10 de marzo, a los 92 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará hoy miércoles, día 11, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Coiro (A Laracha). A continuación recibirá sepultura en el cementerio parroquial. La salida del tanatorio se efectuará a las seis menos cuarto de la tarde. Tanatorio San Antonio de Paiosaco, sala nº 2.

Coiro (A Laracha), 11 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio