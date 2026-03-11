Mi cuenta

Diario de Ferrol

Manuela López Mariño

(Manuela de Xacobo) (Viuda de Dionisio López López)

Falleció el día 10 de marzo de 2026, a los 85 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy miércoles, día 11, a las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Las Arenas. Tanatorio de Fisterra: Velador nº 2. Rúa da Capela, nº 2.

Fisterra, 11 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños