María Rial Pereira

Falleció el día 10 de marzo, a los 76 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará hoy miércoles, día 11, a las cuatro y media de la tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Atalaya de Laxe. A continuación recibirá sepultura en el cementerio parroquial de Santa María de Baio (Zas). La salida del tanatorio se efectuará a las cuatro y cuarto de la tarde. Tanatorio San Antonio de Laxe, sala nº 1.

Atalaya (Laxe), 11 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio