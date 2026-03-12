Mi cuenta

Manuel Luciano Ozón Pena

Falleció el 11 de marzo, a los 84 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy jueves día 12, a las cinco y media de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa Baia de Dumbría. Casa mortuoria: Tanatorio Municipal de Dumbría, velador nº 1.

Dumbría, 12 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños