Amelia Aldao Tuset

(Viuda de Antonio Bértoa Fraga) (Vecina de Pazos - Montemayor)

Falleció el día 11 de marzo, a los 87 años de edad, confortada con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy, viernes. Salida del Tanatorio Bergantiños de Laracha: Cinco y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y entierro en la iglesia y cementerio parroquiales Santa María Magdalena de Montemayor. Casa mortuoria: Tanatorio Bergantiños de Laracha, túmulo nº 2.

Montemayor (Laracha), 13 de marzo de 2026 Funeraria San Xulián