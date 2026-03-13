Generosa Andrade Fariña
(Viúva de Pedro García Pallas)
Finou o día de antonte, aos 98 anos de idade, confortada cos AA.EE.
l D.E.P. l
A súa familia. Prega unha oración pola súa ánima. Condución da finada, hoxe venres, con saída do tanatorio ás cinco da tarde. Funeral de corpo presente e enterro de seguido na Igrexa e cemiterio parroquiais de Santa María de Ardaña. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4. Avda. de Fisterra, nº 62 (Carballo).
Ardaña (Carballo), 13 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños