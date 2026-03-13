Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Generosa Andrade Fariña

(Viúva de Pedro García Pallas)

Finou o día de antonte, aos 98 anos de idade, confortada cos AA.EE. 

l D.E.P. l

A súa familia. Prega unha oración pola súa ánima. Condución da finada, hoxe venres, con saída do tanatorio ás cinco da tarde. Funeral de corpo presente e enterro de seguido na Igrexa e cemiterio parroquiais de Santa María de Ardaña. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4. Avda. de Fisterra, nº 62 (Carballo).

Ardaña (Carballo), 13 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños