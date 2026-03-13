Josefa Riveiro Lamela

(Xindila)

Falleció el día 12 de marzo de 2026, a los 88 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy viernes, día 13, a las cuatro de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Clemente de O Pindo. Tanatorio Carnota - Grupo Bergantiños. Velador nº 3. C/ Agra dos Portos, s/n.

O Pindo (Carnota), 13 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños