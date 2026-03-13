Mi cuenta

Manuel León Caamaño

(Manolo de Chopas)

Falleció el día 11 de marzo de 2026, a los 66 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción hoy viernes, día 13, a las cuatro y cuarto de la tarde salida del tanatorio, funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan de Serres y sepelio a continuación en el cementerio vecinal LAS MIMOSAS. Tanatorio de Muros. Polígono de Ventín. Velador nº 1.

Serres (Muros), 13 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Pombo Vázquez