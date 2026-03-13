Manuela Lamas Costa

(Viuda de Jesús Señarís Becerra) (Vecina de Vilarbello – Rodís)

Falleció el día de ayer, a los 88 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy, viernes. La salida del Tanatorio San Xulián de A Silva se efectuará a las tres y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y entierro en la capilla y cementerio de A Silva-Rodís. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de A Silva, túmulo nº 1.

A Silva-Rodís (Cerceda), 13 de marzo de 2026 Funeraria San Xulián