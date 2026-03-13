María Clara Sánchez Vázquez

(Viuda de José Villaverde Dans)

Falleció el 14 de febrero en Londres (Reino Unido), a los 80 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente, hoy viernes, a las cuatro de la tarde en la iglesia parroquial de Santo Tomé de Monteagudo (Arteixo). A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial. Nota: no hay velación. Tanatorio de Laracha. C/ Gándara, nº 1 (A Laracha).

Monteagudo (Arteixo), 13 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños