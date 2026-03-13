Mi cuenta

María García Fraga

(Viúva de Manuel Queijo Regueiro) (Veciña da Estación - Queixas)

Finou o día 11 de marzo, aos 87 anos de idade, confortada cos SS.SS. 

l D.E.P. l

A súa familia. ROGA unha oración polo eterno descanso da súa alma. Condución do cadáver hoxe, venres. A saída do Tanatorio San Xulián de Cerceda será as catro e media da tarde. Funeral de corpo presente e enterro na igrexa e cemiterio parroquiais de Santa María de Queixas. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Cerceda, túmulo nº 1.

Queixas (Cerceda), 13 de marzo do 2026 Funeraria San Xulián