María García Fraga
(Viúva de Manuel Queijo Regueiro) (Veciña da Estación - Queixas)
Finou o día 11 de marzo, aos 87 anos de idade, confortada cos SS.SS.
l D.E.P. l
A súa familia. ROGA unha oración polo eterno descanso da súa alma. Condución do cadáver hoxe, venres. A saída do Tanatorio San Xulián de Cerceda será as catro e media da tarde. Funeral de corpo presente e enterro na igrexa e cemiterio parroquiais de Santa María de Queixas. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Cerceda, túmulo nº 1.
Queixas (Cerceda), 13 de marzo do 2026 Funeraria San Xulián