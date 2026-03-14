Abelardo Lago Maceiras

(Abelardo da Rúa)

Falleció el día 12 de marzo de 2026, a los 83 años de edad confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción, hoy sábado, día 14, a las once y media de la mañana, salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Lira. Pompas Fúnebres Carnota (Grupo Bergantiños). Velador nº 2. C/ Agra dos Portas, s/n.

Lira, 14 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños