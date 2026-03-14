Juan Antonio Pichel Suárez

Falleció ayer, a los 71 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Misa de cuerpo presente en la capilla del tanatorio, hoy sábado, a las siete y media de la tarde. Incineración a continuación en la intimidad familiar. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 6. Avda. Finisterre, nº 62 – Carballo – Tel. 981 701 505. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Entrecruces (Carballo), 14 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños