Junquera Domínguez Senlle

(Junquera do Saburil)

Falleció el día 12 de marzo de 2026, a los 71 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy sábado, día 14, a las cuatro menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Adrián de Toba. Tanatorio A Xunqueira: Velador nº 4. O Son, nº 68.

Cee, 14 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños