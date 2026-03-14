María del Carmen Sánchez Conte

Finou o día 12 de marzo, aos 55 anos de idade, confortada cos Auxilios Espirituais. 

l D.E.P. l

A súa familia. Prega unha oración polo eterno descanso da súa alma. O funeral de “corpore insepulto” se oficiará hoxe sábado, día 14 de marzo, ás tres e media da tarde, na igrexa parroquial de San Xoan de Xornes (Ponteceso). Deseguido recibirá sepultura cristiá no cemiterio parroquial, favores polos que anticipan grazas. A saída do tanatorio efectuarase ás tres da tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 2.

Xornes (Ponteceso), 14 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio