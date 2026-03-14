María Dolores Calvo Castro
(Viuda de Jesús Gómez Soneira)
Falleció el día 12 de marzo, a los 92 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales.
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente se oficiará hoy sábado, día 14, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Andrés de Tallo (Ponteceso). A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cinco menos cuarto de la tarde. Tanatorio San Antonio de Ponteceso, sala nº 1.
Tallo (Ponteceso), 14 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio