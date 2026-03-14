María Pilar Gómez Cancela
(Viúva de Jesús Andrade Múñiz) (Veciña de Cereixa - Erbecedo)
Faleceu no día de onte, aos 93 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos.
A súa familia. Prega unha oración pola súa alma.Condución do cadáver: hoxe sábado, á unha do serán. Funeral de corpo presente e sepelio deseguido. Igrexa e cemiterio parroquiais do Divino Salvador de Erbecedo. Capela ardente: Tanatorio de Coristanco, sala nº 1.
Erbecedo (Coristanco), 14 de marzo de 2026 Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta