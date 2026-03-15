Carmen Lavandeira Suárez

(Viuda de Antonio Antelo Pensado) (Vecina de Rabadeira – Seavia)

Falleció el día 14, a los 89 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy domingo, a las cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de San Mamed y Sta. Minia de Seavia. Capilla ardiente: Tanatorio de Coristanco, sala nº 3.

Seavia (Coristanco), 15 de marzo de 2026 Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta