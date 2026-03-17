José Manuel Villaverde Rey

(Manel)

Falleció ayer, a los 58 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy martes, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Sepelio, a continuación, en el cementerio municipal de esta villa. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4. Avda. Finisterre, nº 62 – Carballo – Tel. 981 701 505 (pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com).

Carballo, 17 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños