Julio Ternande Fuentes
(Julio de Barullo)
Falleció ayer a los 74 años de edad, confortado con los AA.EE.
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver hoy martes, con salida del tanatorio a las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Martín de Canduas. Tanatorio de Cabana: Velador nº 1. C/As Revoltas, s/n (Canduas-Cabana de Bergantiños)
Canduas (Cabana de Bergantiños), 17 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños