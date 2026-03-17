Julio Ternande Fuentes

(Julio de Barullo)

Falleció ayer a los 74 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver hoy martes, con salida del tanatorio a las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Martín de Canduas. Tanatorio de Cabana: Velador nº 1. C/As Revoltas, s/n (Canduas-Cabana de Bergantiños)

Canduas (Cabana de Bergantiños), 17 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños