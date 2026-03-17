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Diario de Ferrol

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Manuel Benito Blanco González

(Benito da Bicha) 

Falleció el día 16 de marzo de 2026, a los 74 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción, hoy martes, día 17, a las cinco menos cuarto de la tarde, salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de Santa Columba de Carnota. Pompas Fúnebres Carnota (Grupo Bergantiños). Velador nº 2. C/ Agra dos Portos, s/n.

Carnota, 17 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños