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Diario de Ferrol

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Orosita Trillo Castro

(Viuda de José Marcelino Lema Sanjurjo) 

Falleció el día 16 de marzo de 2026, a los 77 años de edad, confortada con los AA.EE.

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy martes, día 17, a las tres y cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol de Ameixenda y sepelio a continuación en el cementerio vecinal de dicha parroquia. Tanatorio A Xunqueira: Velador nº 4. C/ O Son, nº 68.

Cee, 17 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños