Aurora Follente Vázquez

Falleció ayer, a los 91 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy miércoles, con salida del tanatorio a las cinco y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la Iglesia y cementerio parroquiales de Santa Eulalia de Castro. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 6. Avda. Finisterre, nº 62 (Carballo).

Castro (Coristanco), 18 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños