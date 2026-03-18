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Diario de Ferrol

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José Regueiro Gende

(Vecino de Recegulfe - Queixas) 

Falleció el día de ayer, a los 67 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver: hoy miércoles. La salida del Tanatorio San Xulián de Cerceda se efectuará a las tres y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y entierro en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Queixas. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Cerceda. Túmulo nº 2.

Queixas (Cerceda), 18 de marzo de 2026 Funeraria San Xulián