Manuel Fernando Freijeiro García

Falleció el día 16 de marzo, a los 54 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará hoy miércoles, día 18, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro de Nantón (Cabana de Bergantiños). A continuación recibirá sepultura en el cementerio parroquial. Favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio será a las cuatro y media de la tarde. Tanatorio San Antonio de Agualada, sala nº 1.

Nantón (Cabana de Bergantiños), 18 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio