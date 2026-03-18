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Diario de Ferrol

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Ramón José Sánchez Sánchez

Falleció anteayer, a los 74 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy miercoles, con salida del tanatorio a las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la Iglesia y cementerio nuevo parroquiales de Nuestra Señora del Socorro de Caión (A Laracha). Tanatorio de Laracha: Velador nº 2. C/ Gándara, nº 1 (A Laracha).

Caión (A Laracha), 18 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños