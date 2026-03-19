Dolores Villar Loureiro

(Lola de Pallas, viuda de José Darío Suárez Verdes)

Falleció ayer, a los 82 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy jueves día 19, con salida del tanatorio a las seis menos cuarto de la tarde. Misa de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Julián de Malpica. Nota: El funeral se celebrara el viernes dia 20 a las seis de la tarde. Tanatorio de Malpica: Velador nº 3. C/ A Camuza B, nº 31- Malpica - Tel. 981 720 923.

Malpica de Bergantiños, 19 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños