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Diario de Ferrol

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Gerardo Seoane Villar

Falleció el día 10 de marzo en Suiza a los 76 años de edad, confortado con los AA.EE.

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy jueves, con salida del tanatorio a la una menos cuarto del mediodía. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la Iglesia y cementerio parroquiales de Santo Tomé de Xaviña (Coristanco). Tanatorio Bergantiños: Velador nº 5. Avda. Finisterre nº 62 (Carballo).

Xaviña (Coristanco), 19 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños