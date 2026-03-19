María Begoña Fraga Martínez

(Propietaria de Prolimbe)

Falleció el 18 de marzo, a los 51 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. La cremación será el jueves, día 19, en la intimidad familiar, en el Crematorio San Antonio de Lendo (A Laracha). El funeral se oficiará viernes, día 20 de marzo, a la una de la tarde, en la iglesia parroquial de San Tirso de Oseiro (Arteixo). Tanatorio San Antonio de Paiosaco, sala nº 1.

Paiosaco (A Laracha), 19 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio