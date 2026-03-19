Ramón Gerpe García

Falleció el 18 de marzo, a los 81 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio se realizará el jueves, día 19, a las siete de la tarde, en el cementerio parroquial de Santa María de Gándara (Zas). La salida del tanatorio se efectuará a las siete menos cuarto de la tarde. El funeral será el viernes a las doce de las mañana en Santa María de Gándara. Tanatorio Municipal de Zas, sala nº 1.

Gándara (Zas), 19 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio