José Bello López

(Alcalde da Brea)

Falleció ayer, a los 80 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, mañana sábado, con salida del tanatorio a las diez de la mañana. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Sepelio, a continuación, en el cementerio municipal de esta villa. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4. Avda. Finisterre, nº 62 - Carballo - Tlfno. 981701505. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Carballo, 20 de marzo de 2026 www.tanatoriosgrupobergantinos.com